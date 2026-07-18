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Milano, incendio in appartamento: un morto e diversi intossicati

AdnKronos

Milano, incendio in appartamento: un morto e diversi intossicati

Sab, 18/07/2026 - 20:57

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(Adnkronos) – Un incendio è divampato oggi poco dopo le 19.30 a Milano in via Padre Placido Riccardi 23 quartiere Palmanova, in un appartamento al sesto piano. Si registrerebbe una vittima, probabilmente una donna, e alcuni intossicati. Lo stabile è stato totalmente evacuato. Sei i mezzi del Comando dei vigili del fuoco di via Messina giunti in pochissimi minuti sul luogo dell'incendio, ancora al lavoro per domare le fiamme che hanno avvolto l'immobile. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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