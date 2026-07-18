Italia, tenta di violentare una donna di novantanni

Un sabato che doveva scorrere nella quiete estiva di un tranquillo comune della Collina Chivassese si è trasformato in uno scenario di inaudita gravità.

Sabato 11 luglio, infatti, un uomo al momento non ancora identificato si è introdotto furtivamente nell’abitazione di una donna di novant’anni, consumando su di lei un’aggressione brutale: prima il palpeggiamento nelle parti intime, poi i pantaloni abbassati e il drammatico tentativo di violenza sessuale.

Un atto vile, consumato tra le mura domestiche, quel luogo che per chiunque – e ancor più per una persona anziana – dovrebbe rappresentare l’estremo rifugio di pace e sicurezza.

La figlia della vittima, collegata a distanza con una serie di telecamere installate per poter controllare lo stato di salute dell’anziana in tempo reale, ha assistito quasi in diretta all’orrore che si stava consumando. Un incubo in tempo reale che le ha dato la forza di lanciare immediatamente l’allarme.

Ora le indagini sono interamente affidate ai Carabinieri della Stazione di Casalborgone, impegnati a dare un volto e un nome a un soggetto di una pericolosità sociale allarmante.

Non si tratta solo di un fatto di cronaca nera, ma di una ferita profonda all’intera comunità. Colpire una donna di novant’anni, abusare della sua fragilità fisica e della sua solitudine, rappresenta il punto di non ritorno di una deriva morale che non possiamo più limitarci a registrare con rassegnazione.

«Questo gravissimo episodio – spiega un conoscente della vittima – solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza dei nostri territori, troppo spesso considera isole felici ma che si scoprono improvvisamente vulnerabili. Non possiamo e non dobbiamo permettere che i nostri anziani vivano nel terrore all’interno delle proprie mura domestiche. È necessario che la giustizia agisca con la massima fermezza e che le comunità locali stringano una rete di monitoraggio, attenzione e solidarietà sempre più fitta attorno ai soggetti più fragili. L’auspicio è che le forze dell’ordine assicurino quanto prima il colpevole alla giustizia, ma la vera denuncia oggi dev’essere sociale: la sicurezza e la dignità dei nostri anziani non possono essere negoziabili».

A questo punto non resta che attendere l’eventuale sviluppo della vicenda, mentre l’anziana sarà molto probabilmente sottoposta ad accertamenti sanitari.