Salute

Il Generale dei Carabinieri Claudio Domizi in visita al comando di Palagonia in provincia di Catania

Redazione

Il Generale dei Carabinieri Claudio Domizi in visita al comando di Palagonia in provincia di Catania

Mar, 14/07/2026 - 15:01

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PALAGONIA (CATANIA) (ITALPRESS) – Il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” ha visitato il Comando Compagnia di Palagonia. L’Autorità militare, accolta dal Capitano Alfonso De Stefano, ha incontrato i militari impegnati quotidianamente nei servizi di controllo del territorio, partecipando a un briefing operativo e visitando la sede della Compagnia e delle dipendenti Stazioni di Ramacca e Scordia.

Il Generale ha sottolineato l’importanza della missione istituzionale nell’essere al servizio delle comunità, con impegno, professionalità e senso del dovere, esaltando il ruolo delle Stazioni che rappresentano i capisaldi dell’Istituzione da oltre 2 secoli, presidi di legalità attenti ai bisogni della popolazione.

Ciascun Carabiniere, deve guadagnare ogni giorno, attraverso azioni tangibili e comportamenti coerenti, la stima e la fiducia dei cittadini, per consentire all’Arma di meritare quotidianamente il titolo di “Benemerita”.

Nel concludere il suo intervento, un passaggio particolarmente significativo è stato dedicato all’attività informativa svolta dai Comandi Stazione, affinché possano continuare ad essere sentinelle vigili per prevenire efficacemente la consumazione di reati, situazioni di disagio e turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).

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