Il Generale dei Carabinieri Claudio Domizi in visita al comando di Palagonia in provincia di Catania

PALAGONIA (CATANIA) (ITALPRESS) – Il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” ha visitato il Comando Compagnia di Palagonia. L’Autorità militare, accolta dal Capitano Alfonso De Stefano, ha incontrato i militari impegnati quotidianamente nei servizi di controllo del territorio, partecipando a un briefing operativo e visitando la sede della Compagnia e delle dipendenti Stazioni di Ramacca e Scordia.

Il Generale ha sottolineato l’importanza della missione istituzionale nell’essere al servizio delle comunità, con impegno, professionalità e senso del dovere, esaltando il ruolo delle Stazioni che rappresentano i capisaldi dell’Istituzione da oltre 2 secoli, presidi di legalità attenti ai bisogni della popolazione.

Ciascun Carabiniere, deve guadagnare ogni giorno, attraverso azioni tangibili e comportamenti coerenti, la stima e la fiducia dei cittadini, per consentire all’Arma di meritare quotidianamente il titolo di “Benemerita”.

Nel concludere il suo intervento, un passaggio particolarmente significativo è stato dedicato all’attività informativa svolta dai Comandi Stazione, affinché possano continuare ad essere sentinelle vigili per prevenire efficacemente la consumazione di reati, situazioni di disagio e turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).