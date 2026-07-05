Ignazio Tuttobene entra nell’area scouting della Nissa

La NISSA F.C. ha annunciato l’ingresso di Ignazio Tuttobene nell’area scouting della società, con decorrenza 1° luglio 2026. Ignazio Tuttobene ha conseguito il patentino di Osservatore Calcistico rilasciato da CSEN, ente affiliato al CONI, e dalla ROI Italia. Il suo percorso formativo è stato inoltre arricchito dal conseguimento di un Master in Sport Management.

Nel corso degli anni ha maturato significative esperienze attraverso collaborazioni e consulenze esterne con società militanti in Serie C e Serie D, sviluppando competenze nell’individuazione, nella valutazione e nel monitoraggio di calciatori di interesse. All’interno della società biancoscudata ricoprirà un ruolo centrale nel rafforzamento dell’area scouting, settore ritenuto strategico per la crescita del progetto sportivo. Opererà in stretta sinergia con l’area tecnica, occupandosi dell’analisi dei profili seguiti dalla società e del costante monitoraggio di calciatori funzionali alle esigenze del club.

Con questo inserimento, la Nissa compie un ulteriore passo nel consolidamento della propria struttura organizzativa, confermando la volontà di investire nella ricerca, nella selezione e nella valorizzazione di profili di qualità, con l’obiettivo di costruire un progetto tecnico sempre più competitivo e sostenibile.