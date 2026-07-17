Geometri di Caltanissetta, piena fiducia al Consiglio uscente: riconfermata l’intera squadra guidata da Salvatore Tomasella

CALTANISSETTA. Nel segno della continuità e della fiducia, gli iscritti al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Caltanissetta hanno confermato in blocco tutti i componenti del Consiglio Direttivo uscente. Un voto che premia il lavoro svolto negli ultimi anni sul fronte della tutela e della valorizzazione della professione, oltre alla costante sinergia con le istituzioni, assicurando la stabilità necessaria per affrontare le sfide urbanistiche, tecnologiche e normative che interessano il territorio nisseno.

A seguito dell’insediamento sono state ufficializzate le cariche istituzionali del nuovo mandato, con la riconferma del vertice uscente. Salvatore Tomasella continuerà a ricoprire l’incarico di presidente, affiancato dal vicepresidente Giuseppe Santo Oliva, dal segretario Calcedonio Panzica e dal tesoriere Michele Gioacchino Cortese.



Completano il Consiglio Direttivo i consiglieri Massimo Gianmichele Emma, Salvatore Calogero Ladduca e Fabio Ezio Minardi.

«Questa riconferma di squadra – ha dichiarato il presidente Salvatore Tomasella – rappresenta un forte attestato di stima da parte dei colleghi, ma anche una grande responsabilità. Continueremo a lavorare con la massima trasparenza, ponendo al centro del nostro programma la formazione continua, il sostegno concreto ai giovani che si affacciano alla professione e il dialogo costante con le istituzioni e le amministrazioni, per ribadire il ruolo centrale del geometra nello sviluppo e nella sicurezza del territorio».

La squadra di governo del Collegio è già al lavoro per dare seguito alle attività programmatiche e per supportare i professionisti della provincia di Caltanissetta nel percorso di digitalizzazione e nella transizione green che stanno interessando il settore dell’edilizia.

Se vuoi, posso renderlo ancora più “giornalistico”, con un’apertura più d’impatto e un taglio da quotidiano locale.