Caltanissetta. Nomine Forza Italia, il gruppo consiliare “Azzurri x CL”: “Rafforzerà la sinergia tra l’amministrazione locale e i vertici regionali del partito”

Caltanissetta, 16 luglio 2026 – Il gruppo consiliare “Azzurri x CL” esprime auguri di buon lavoro al sindaco Walter Tesauro e all’on. Teresa Cirrone Cipolla per la prestigiosa nomina ricevuta oggi dal commissario regionale di Forza Italia, On. Nino Minardo. “Questo riconoscimento – dichiarano i consiglieri del gruppo – conferma il valore politico e l’ottimo lavoro che il sindaco Tesauro sta svolgendo per il partito e per la nostra comunità. Siamo certi che questo nuovo ruolo rafforzerà la sinergia tra l’amministrazione locale e i vertici regionali del partito, portando ulteriori benefici e centralità al territorio di Caltanissetta. “Il gruppo “Azzurri x CL” ribadisce il proprio totale sostegno all’azione amministrativa del Sindaco, pronti a collaborare con sempre maggiore entusiasmo per il bene della città”. Angelo A.Scalia – Presidente del Gruppo Consiliare “Azzurri x CL”