Acqua, a Gela le prime analisi escludono contaminazioni: resta l’invito a non utilizzarla per scopi alimentari

L’Amministrazione comunale di Gela informa la cittadinanza che resta in vigore, in via precauzionale, l’invito a non utilizzare l’acqua della rete idrica per scopi alimentari fino a quando non saranno completati gli ulteriori accertamenti da parte di Siciliacque.

Nei giorni scorsi, infatti, è stato segnalato da numerosi cittadini un forte e persistente odore sgradevole dell’acqua in gran parte della rete di distribuzione cittadina.

A seguito delle segnalazioni, i tecnici di Caltaqua hanno effettuato nella mattinata di ieri diversi prelievi di campioni d’acqua. Le analisi eseguite hanno escluso contaminazioni di natura batteriologica, confermando la regolarità dei parametri microbiologici.

Inoltre, dalle verifiche condotte sugli impianti di clorazione gestiti da Caltaqua non sono emersi guasti, malfunzionamenti o anomalie che possano giustificare il fenomeno riscontrato.

Per questo motivo, Caltaqua e il Comune hanno richiesto formalmente a Siciliacque di fornire chiarimenti su eventuali criticità verificatesi nei propri impianti a partire dal 13 luglio e di verificare se la tipologia di disinfettante impiegata nel trattamento dell’acqua possa aver determinato il persistente odore segnalato dagli utenti.

In attesa dell’esito di tali verifiche e delle ulteriori analisi, l’Amministrazione comunale rinnova l’invito alla popolazione a non utilizzare l’acqua della rete idrica per bere, cucinare o per altri usi alimentari, adottando ogni necessaria precauzione. Seguiranno tempestivi aggiornamenti non appena Siciliacque comunicherà gli esiti degli accertamenti in corso.

