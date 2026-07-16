Un’autobotte per dare acqua agli allevatori di Gela, “animali rischiano di morire”

Il Comune di Gela ( Caltanissetta ) ha attivato il centro operativo per dare supporto alle aziende zootecniche del territorio che stanno patendo la carenza idrica, nelle aree rurali, e la difficoltà, sempre maggiore, di reperire acqua per il bestiame. Un’autobotte, in dotazione all’associazione di protezione civile regionale “Trinacria Emergency”, ogni quindici giorni, rifornirà le aziende di allevamento locali che senza scorte idriche sufficienti e con temperatura che superano abbondantemente i quaranta gradi, temono per la sopravvivenza degli animali. Il centro operativo comunale a supporto degli allevatori rimarrà attivo fino al prossimo settembre