Sicilia “infuocata”: alto rischio incendi in 6 province, anche a Caltanissetta

Palermo da bollino rosso per il caldo e livello di attenzione massima per il rischio incendi in sei province siciliane. La Protezione civile siciliana ha diffuso un nuovo avviso per rischio incendi e onde di calore, valido dalla mezzanotte di oggi. Per le ondate di calore, Palermo è indicata al livello 3 (rosso) sia per venerdì 17 sia per sabato 18 luglio, con temperatura massima percepita di 39 gradi. Il livello 3 corrisponde a un’ondata di calore, con condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi e richiedono interventi di prevenzione per la popolazione più fragile.

A Catania è previsto il livello 2 venerdì, con 38 gradi percepiti, e il livello 3 sabato. Messina resta invece al livello 2 in entrambe le giornate, con 38 gradi percepiti.

Sul fronte incendi, la Protezione civile segnala pericolosità alta nelle province di Agrigento , Caltanissetta, Catania, Enna, Messina e Palermo. Per Ragusa, Siracusa e Trapani la pericolosità è media, con livello di preallerta. Nel bollettino si indicano temperature massime da elevate a molto elevate e umidità minima tra il 20 e il 40 per cento nelle zone interne e tra il 30 e il 50 per cento altrove