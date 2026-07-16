Sicilia, accoltellamento in spiaggia: arrestato un tunisino

Un 36enne e’ stato arrestato nel Ragusano dopo un accoltellamento. I carabinieri della Stazione di Scoglitti , hanno eseguito il provvedimento, in flagranza di reato, nei confronti di un cittadino straniero accusato di lesioni personali aggravate e del porto di armi od oggetti atti a delinquere. Intervenuti immediatamente dopo una segnalazione pervenuta al 112, i militari hanno individuato il tunisino, regolare sul territorio nazionale e residente a Vittoria, che pochi attimi prima aveva sferrato alcuni fendenti all’addome di un 35enne suo connazionale, dopo un diverbio scoppiato nei pressi di un lido della frazione marinara.

Mentre la vittima veniva accompagnata da un passante all’ospedale Guzzardi di Vittoria, i carabinieri di Scoglitti , hanno bloccato l’accoltellatore, trovato ancora in possesso del coltello sporco di sangue. Il trentaseienne e’ stato accompagnato in caserma mentre si accertava che la vittima aveva riportato ferite molto gravi ed era stato subito sottoposto a un urgente e delicato intervento chirurgico, al termine del quale la prognosi e’ rimasta riservata. L’aggressore e’ stato tratto in arresto e accompagnato nel carcere di Ragusa. Nel corso dell’udienza di convalida, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il mantenimento della custodia in carcere