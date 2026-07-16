“Biliardo sotto le stelle”, Palazzo del Carmine torna ad accogliere i campioni della stecca a 5 e 9 birilli

CALTANISSETTA. I grandi maestri del biliardo tornano a sfidarsi a Caltanissetta dal 17 al 19 luglio nella cornice suggestiva offerta dall’atrio scoperto di Palazzo del Carmine.

“Biliardo sotto le stelle” è un evento all’aperto giunto alla seconda edizione e organizzato dalla Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (F.I.S.B.B. Sicilia) con il sostegno dell’Amministrazione comunale.

La kermesse del 2026 accenderà i riflettori in particolare sulle discipline della stecca a 5 birilli e a 9 birilli. Anche quest’anno il livello tecnico sul panno verde sarà assoluto: l’evento vedrà la partecipazione dell’eccellenza del biliardo, con la presenza di campioni italiani, europei e del mondo pronti a regalare colpi magistrali ed emozioni sportive proprio nel cuore della città.

“Siamo entusiasti di dare il bentornato a Caltanissetta alla FISBB: si tratta della quarta manifestazione che organizziamo insieme e che offriamo gratuitamente ai cittadini, richiamando sempre nomi internazionali e un’ottima attenzione mediatica – assessore allo Sport, Toti Petrantoni.

La nostra città è diventata l’epicentro di questo movimento, come dimostra la recente prova del National Billiard Challenge ospitata qualche mese fa al PalaCannizzaro, un torneo prestigioso che ha accolto ben 840 giocatori provenienti da ogni parte d’Italia.

Abbiamo fortemente voluto confermare il format della scorsa edizione di ‘Biliardo sotto le stelle’, mantenendo la suggestiva location del chiostro di Palazzo del Carmine, che si trasformerà in un palcoscenico sportivo d’eccezione. Invitiamo tutta la cittadinanza e tutti gli appassionati a partecipare a queste tre giornate, che uniscono lo sport di altissimo livello alla bellezza del nostro centro storico”.

“Siamo felicissimi di ritornare a Caltanissetta e riproporre questo evento, che lo scorso anno è stato molto apprezzato da parte di tutti – ha dichiarato il Presidente del Comitato Regionale F.I.S.B.B. Sicilia, Angelo Contrafatto. Si consolida ulteriormente il connubio fra la FISBB e le istituzioni locali, che desidero ringraziare, a partire dall’assessore Petrantoni e dal Presidente del Consiglio Bruzzaniti, per aver creduto ancora una volta nel nostro movimento.

La scelta di confermare una location così prestigiosa e allo stesso tempo inconsueta risponde a un preciso indirizzo di promozione sportiva, poiché ci consente di avvicinare i neofiti e i curiosi a una disciplina di straordinaria precisione e fascino, offrendo al contempo uno spettacolo sportivo di assoluto livello. Dal punto di vista tecnico e agonistico, infatti, parliamo di giocatori che rappresentano l’eccellenza della disciplina, pronti a sfidarsi nel cuore della città. Una combinazione di fattori che ci assicurano tre giorni densi di spettacolo”.

Di seguito il programma ufficiale delle gare, che prenderanno il via a partire dal pomeriggio per poi proseguire sotto i riflettori serali:

· Venerdì 17 luglio (ore 17:00): Gironi di qualificazione

· Sabato 18 luglio (ore 17:00): Gironi di qualificazione

· Domenica 19 luglio (ore 17:00): Girone finale e premiazione

L’accesso per il pubblico all’interno del chiostro sarà totalmente libero e gratuito. L’evento, inserito nel cartellone del “Settembre è Nisseno 2026”, sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube grazie al canale BLZ (Billiard Live Zone), partner ufficiale della FISBB Sicilia, permettendo agli appassionati oltre i confini regionali di seguire le prodezze dei campioni del biliardo a Caltanissetta.