Serradifalco. S’è costituita la Legio X Fretensis, gruppo di ricostruzione e rievocazione storica per valorizzare il patrimonio storico e culturale

SERRADIFALCO. A Serradifalco s’è costituito un gruppo di ricostruzione e rievocazione storica: la LEGIO X FRETENSIS Serradifalco. Si tratta del naturale proseguimento di un percorso iniziato molto tempo fa.

Dal 1992 il gruppo è stato protagonista nella Sacre Rappresentazioni del Mercoledì Santo di Serradifalco. Dal 2009 ha iniziato a integrare la manifestazione con aspetti filologici e storici, attraverso studi e ricerche per offrire una ricostruzione quanto più fedele e filologica. Ora esso è impegnato in questa nuova avventura.

La Legio X Fretensis, all’epoca degli eventi della passione, era stanziata in Giudea. Per questo motivo il nostro gruppo ha scelto di legare il suo nome alla legione del Fretum Siculum (lo Stretto di Messina) da cui Fretensis.

“Nelle nostre fila – è stato detto – militano rievocatori con tanti anni di esperienza, maturata tra parchi archeologici, ricostruzioni e rievocazioni storiche in Italia e in Europa. Nel gruppo ci sono anche semplici appassionati della storia romana e tutti i componenti sono accomunati dalla volontà di divulgarla con serietà e rigore.

L’obiettivo è valorizzare il patrimonio storico e culturale, promuovere la ricostruzione storica filologica e portare finalmente con orgoglio il nome di Serradifalco in eventi e manifestazioni dedicate al mondo romano. Questo è solo l’inizio di un nuovo capitolo. Con la stessa passione che ci accompagna da anni, continueremo a studiare, ricostruire e far rivivere la storia, perché crediamo che il passato sia un patrimonio da conoscere, custodire e tramandare”.