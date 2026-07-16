Caltanissetta. Centri Estivi 2026, al via le attività per bambini e ragazzi; approvata la graduatoria finale con 6 progetti finanziati

CALTANISSETTA. Si sono concluse le procedure di valutazione per la realizzazione dei Centri Estivi Comunali 2026, rivolti ai minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni. La Commissione esaminatrice, riunitasi il 13 luglio 2026 presso gli uffici della Direzione Politiche Sociali, ha esaminato i progetti pervenuti entro la scadenza del bando, stilando la graduatoria finale delle proposte ammesse al finanziamento.

In totale sono state presentate 11 proposte progettuali da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS) del territorio. La Commissione ne ha accertato la piena regolarità, ammettendo tutti gli 11 progetti alla fase di valutazione tecnica.

Sulla base dei criteri di assegnazione e dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze in caso di parità di punteggio, sono 6 i progetti finanziati che daranno concretamente vita alle attività estive della città:

1. “VIVA CALTANISSETTA 2026” – ASD Easy Sport

2. “SULLE ALI DEL DIVERTIMENTO E DELL’INCLUSIONE” – APS Sulle Ali della Musica

3. “ESTATE INSUPERABILE” – Consorzio La Salute

4. “INCONTRARTI” – Watanka! APS

5. “LA CITTA’ CHE VORREI” – ASD L’Isola di Peter Pan

6. “CALCETTO ESTIVO-GIOVANI CAMPIONI (3-17 ANNI)” – Polisportiva Nuova Pro Nissa

L’Amministrazione comunale ci tiene a ringraziare tutti gli enti partecipanti per l’alta qualità delle proposte inviate. Di seguito si riportano i restanti progetti che, pur risultando idonei e ammessi, non hanno potuto accedere al contributo economico per l’esaurimento delle risorse disponibili:

· “SPAZIO ESTATE” – Noi Insieme Forever APS

· “GIOCO SPORT PER TUTTI. ACCOGLIENZA, INCLUSIONE, INTEGRAZIONE” – ASD Centro Postura e Benessere

· “CIAK NEL BOSCO: NATURA, CINEMA E INCLUSIONE” – Oasi Cristo Re

· “TUTTI IN CAMPO! NOI CI SIAMO!” – ASD Pol. Nissena

· “ORIZZONTI A COLORI” – S. Ofelia Soc. Coop. Sociale

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle Politiche Giovanili, Ermanno Pasqualino, che ha commentato l’esito del bando: “Siamo felici di annunciare che sono arrivati ben 11 progetti, tutti estremamente meritevoli, come certifica anche l’ammissibilità di tutte le proposte decretata dalla Commissione. Sulla base dei criteri previsti, saranno finanziati i primi sei progetti in graduatoria. Si tratta di proposte eccellenti che andranno a totale beneficio del servizio offerto alle nostre famiglie e ai nostri ragazzi.

Chi ha ottenuto il finanziamento ha infatti proposto standard molto elevati rispetto ai requisiti minimi previsti: verranno offerte ben 6 settimane di centro estivo a fronte delle 4 minime richieste dal bando. Inoltre, è stata garantita una riserva del 20% dei posti per ragazzi con disabilità, superando la percentuale minima fissata al 15%, in piena coerenza con la nostra volontà di mettere al centro l’inclusione. I progetti offriranno anche il massimo delle escursioni possibili, ovvero 2 uscite a fronte dell’unica obbligatoria.

Non mancheranno i momenti di socialità: oltre alla festa organizzata come di consueto dai singoli centri estivi alla fine dei rispettivi percorsi, vivremo una grande festa conclusiva che riunirà tutti e 6 i centri estivi per un importante momento di condivisione cittadina”.

I Centri Estivi Comunali partiranno ufficialmente dalla prossima settimana. Si invitano tutti i cittadini interessati a monitorare costantemente i canali istituzionali del Comune di Caltanissetta per ricevere maggiori informazioni e dettagli relativi alle modalità di iscrizione.