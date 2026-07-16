Sicilia, 10 milioni di euro per l’efficienza energetica: approvato l’elenco delle istanze ammissibili. Tamajo: «Opportunità di crescita per le aziende»

Prosegue l’iter del bando “Sicilia efficiente: meno consumi, più futuro”, che mette a disposizione circa 10 milioni di euro di risorse del Pr Fesr Sicilia 2021-2027 per sostenere gli investimenti delle imprese nella riqualificazione energetica. Il dipartimento regionale delle Attività produttive ha approvato l’elenco delle istanze ritenute ammissibili, avviando così la fase successiva della procedura prevista dall’avviso.

«La transizione energetica – afferma l’assessore Edy Tamajo – è una sfida che vogliamo trasformare in un’opportunità di crescita per le imprese siciliane. Con questa misura le aiutiamo a intervenire per ridurre i consumi energetici, aumentare la competitività delle aziende e rafforzare la sostenibilità del nostro sistema produttivo».

Il dirigente generale del dipartimento, Dario Cartabellotta, sottolinea che «l’attuazione dell’avviso prosegue nei tempi previsti. Gli uffici completeranno ora gli accertamenti e le valutazioni di merito, propedeutiche ai successivi provvedimenti di concessione dei contributi». L’inserimento nell’elenco delle istanze ammissibili non equivale, infatti, all’assegnazione del contributo, che sarà disposto al termine delle verifiche previste dall’avviso e compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie.

Il decreto è disponibile a questo link