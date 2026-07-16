Fratelli d’Italia Caltanissetta, congratulazioni al Sindaco per il prestigioso ruolo in FI

Nota stampa di Fratelli d’Italia Caltanissetta che pubblichiamo integralmente.

Il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Caltanissetta si congratula con il sindaco Walter Tesauro e con l’onorevole Cirrone Cipolla per i nuovi incarichi ricevuti in Forza Italia ed esprime le più vive congratulazioni per i prestigiosi ruoli loro conferiti nell’ambito della riorganizzazione provinciale del partito.

Si tratta di un importante riconoscimento del lavoro svolto sul territorio e di una scelta che contribuirà a rafforzare l’azione politica del centrodestra.

Un particolare augurio di buon lavoro va al sindaco Walter Tesauro, certi che il suo equilibrio, la sua competenza e la sua determinazione sapranno rilanciare con forza l’attività politica di Forza Italia, consolidandone il ruolo e valorizzando il dialogo e il radicamento sul territorio.

All’onorevole Cirrone Cipolla rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che saprà svolgere il nuovo incarico con il consueto impegno e senso di responsabilità.

Fratelli d’Italia conferma la volontà di proseguire, nello spirito di collaborazione che contraddistingue il centrodestra, il lavoro comune nell’interesse della città e dell’intero territorio provinciale.

Coordinamento Cittadino

Fratelli d’Italia Caltanissetta