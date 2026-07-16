Caltanissetta. All’Itas “Russo” si chiude con un gran successo: ecco gli alunni centisti e centisti con lode

I tabelloni esposti all’albo dell’Istituto Superiore “Luigi Russo” di Caltanissetta, diretto dalla prof.ssa Maria Rita Basta, non lasciano spazio a dubbi: la Maturità 2026 si chiude con un successo che va ben oltre le più rosee previsioni. A colpire maggiormente i presidenti di commissione e i docenti esterni è stato il livello di maturità critica dei candidati, in grado di spaziare tra le discipline e le personali esperienze pratiche con una disinvoltura raramente registrata negli ultimi anni. Ciò che rende scontato questo trionfo è la natura stessa dell’ istituto, il “L. Russo” di Caltanissetta, infatti, non è una scuola monolitica, ma un polo che accoglie quattro indirizzi di studio profondamente diversi tra loro, che mantengono ciascuno una propria specificità d’avanguardia.

FOCUS SUGLI INDIRIZZI DI STUDIO

Il Polo Biologico-Sanitario

Le commissioni d’esame sono rimaste colpite dalla profondità delle prove d’ indirizzo. Gli studenti del Russo hanno affrontato l’esame, supportati da un quadro orario curricolare massiccio e strutturato. Materie come: biologia, anatomia, microbiologia, accanto a chimica organica, inorganica e analitica non sono qui semplici approfondimenti, ma colonne portanti del percorso quotidiano svolto nei cinque anni. Un background che ha permesso ai candidati di muoversi tra i quesiti scientifici con una solidità introvabile altrove.

CANDIDATI CON 100 e 100 E LODE:

Classe 5AT: Bio Cataldo 100; Faraci Aurora 100; Fiocco Aurora 100; La Placa Simone 100; Scaletta Ginevra Maria 100; Sicilia Sara 100 con lode; Tabita Maria Chiara 100 con lode.

Classe 5BT: Di Gregorio Andrea 100 con lode; Lalicata Clara 100 con lode; Loguasto Sara 100 con lode; Mannella Amalia 100 con lode; Mannella Sara 100 con lode; Messina Stefano 100; Morreale Giorgia 100; Nicitra Miryam Rebecca 100 con lode.

Classe 5CT: Cassetti Sarah 100; Lo Monaco Vincenzo 100 con lode; Riggi Giorgia 100.

Il Liceo Linguistico

Anche sul fronte umanistico e internazionale i risultati sono stati straordinari. Nel confronto cittadino i diplomati del linguistico del Russo hanno dimostrato uno scarto netto in termini di competenze linguistiche applicate e fluidità orale. Il valore aggiunto è emerso chiaramente durante i colloqui, arricchiti dal racconto degli stage di alto livello all’estero inseriti nel percorso di studi e, soprattutto, dalle prove del prestigioso percorso EsaBac, che rilascia il doppio diploma italo-francese, un’esclusiva progettuale che richiede standard che vanno ben oltre la normale didattica delle lingue.

CANDIDATI CON 100 e 100 E LODE:

Classe 5AL: Capobianco Nicolò 100; Caramia Matilde 100 con lode; Imera Giulia 100;

Classe 5BL: Matraxia Sofia Maria 100; Messina Maria Giorgia 100 con lode; Scozzaro Ester 100.

Classe 5CL: Dellutri Samuele 100; Locurto Gaelle Maria 100; Nocera Adriana 100;

Economia e Marketing -PROGETTO INTERNAZIONALE ICARO

Questo indirizzo si caratterizza per una forte vocazione globale, arricchito dall’integrazione del Progetto ICARO, un’iniziativa d’avanguardia che conferisce al percorso un respiro autenticamente internazionale. All’Esame di Maturità i candidati hanno completato magistralmente il quadro portando sul tavolo delle commissioni start up d’impresa e piani di marketing innovativi. I progetti hanno ampiamente dimostrato come l’altissima qualità dei laboratori interni e la visione aperta sui mercati esteri si traducano in competenze manageriali immediatamente spendibili ed eccellenti.

CANDIDATI CON 100 e 100 E LODE:

Classe 5AE: Di Giovanni Francesco Andrea 100; Guttadauria Alessandra 100; Marcelli Manuel Alfonso 100.

Indirizzo Grafica e Comunicazione

Un percorso fortemente improntato all’ innovazione digitale e visuale, pilastro creativo del nostro istituto. Gli studenti di Grafica e Comunicazione hanno stupito le commissioni esaminatrici presentando complessi progetti multimediali, campagne pubblicitarie e concept visivi elaborati in modo autonomo all’ interno dei laboratori d’istituto. La maturità tecnica e la padronanza dei linguaggi dei media artistici e digitali hanno confermato l’elevato standard d’eccellenza espresso dall’indirizzo durante l’intera sessione d’esame.

CANDIDATI 100 e 100 CON LODE:

Classe 5AG: Guttadauria Giovanni Pio 100; Sansonetti Francesca 100.

Corso Serale: Un’ opportunità di riscatto e di crescita continua

OFFERTA FORMATIVA SERALE – APPRENDIMENTO IN ETÀ ADULTA

Per rispondere concretamente alle esigenze del territorio e favorire l’ apprendimento permanente, l’ IISS L. Russo vanta un’offerta d’avanguardia attiva anche in orario serale.

Il corso serale dell’istituto è strutturato appositamente per studenti adulti e lavoratori, offrendo percorsi pienamente equivalenti a quelli diurni per gli indirizzi: Tecnologico, Biologico-Sanitario e Grafica e Comunicazione. Questa offerta didattica rappresenta un pilastro fondamentale per la riqualificazione professionale e il conseguimento del diploma in settori ad altissima richiesta tecnologica e creativa.

CANDIDATI 100 e 100 CON LODE:

Indirizzo Serale Tecnologico, Biologico-Sanitario

Caramazza Silvia 100.

“La complessità e la specificità del nostro istituto- osserva la Prof.ssa Maria Rita Basta, Dirigente Scolastica- sono la nostra più grande ricchezza. Quando si investe su quadri orari completi, laboratori strutturati e certificazioni internazionali di livello i risultati arrivano. Rilevare che i presidenti di commissione hanno riconosciuto il valore dei nostri ragazzi è la prova che la qualità ripaga sempre”.