Mattarella riceve Nordio: grazia facoltà del presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il ministro della Giustizia Carlo Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia , facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica come confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Ne dà notizia l’ufficio stampa del Quirinale.

La vicenda riguarda Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 sparò e uccise due rapinatori in fuga, subito dopo che questi avevano rapinato il suo negozio di Grinzane Cavour e minacciato i suoi cari. L’uomo, 72enne, è stato condannato ieri in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere e oggi si è detto pronto a costituirsi per scontare la pena. I giudici della Cassazione hanno confermato la sentenza della Corte d’Appello, che aveva escluso la legittima difesa.