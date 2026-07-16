Caltaqua rassicura gli utenti su qualità dell’acqua distribuita a Gela: “In corso tutte le verifiche per garantire massima sicurezza del servizio idrico”

In relazione alle notizie diffuse nelle ultime ore riguardanti presunte anomalie nella qualità dell’acqua distribuita nella rete cittadina di Gela, Caltaqua informa gli utenti che sono in corso tutte le verifiche tecniche necessarie per garantire la massima sicurezza del servizio idrico.

A seguito delle segnalazioni ricevute, già nella giornata di ieri i tecnici di Caltaqua hanno effettuato alcuni prelievi di campioni di acqua in diversi punti della rete di distribuzione cittadina, al fine di verificare eventuali criticità.

Dalle prime risultanze delle analisi effettuate sui campioni prelevati non sono emersi valori fuori norma né evidenze di contaminazione. I controlli tecnici hanno inoltre riguardato gli impianti aziendali di trattamento e i sistemi di clorazione, sui quali non sono state rilevate anomalie o malfunzionamenti.

Caltaqua ha inoltre avviato interlocuzioni con il gestore sovrambito Siciliacque, per acquisire ulteriori elementi di verifica sulla qualità dell’acqua immessa nella rete e completare il quadro informativo disponibile.

La Società prosegue il monitoraggio della situazione attraverso i propri tecnici e i controlli previsti dalla normativa vigente, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità dell’acqua erogata e sulla tutela della salute dei cittadini ed è in attesa di eventuali segnalazioni che perverranno dall’Azienda Sanitaria Provinciale in merito agli esiti dei controlli da quest’ultima effettuati.

Caltaqua invita gli utenti a fare riferimento ai canali ufficiali della Società per eventuali aggiornamenti.