Fs, sciopero nazionale del personale il 23 e 24 luglio

(Adnkronos) – Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle ore 21 di giovedì 23 luglio alle ore 21 di venerdì 24 luglio è stato "proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane". Lo comunica una nota.
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
(Adnkronos) – Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle ore 21 di giovedì 23 luglio alle ore 21 di venerdì 24 luglio è stato "proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane". Lo comunica una nota.