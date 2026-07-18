Salute

Fs, sciopero nazionale del personale il 23 e 24 luglio

AdnKronos

Fs, sciopero nazionale del personale il 23 e 24 luglio

Sab, 18/07/2026 - 20:26

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(Adnkronos) – Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle ore 21 di giovedì 23 luglio alle ore 21 di venerdì 24 luglio è stato "proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane". Lo comunica una nota. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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