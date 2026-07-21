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Eccellenza. La Sancataldese riparte dal suo capitano: riconfermato il centrocampista Fabio Calabrese

Redazione 1

Eccellenza. La Sancataldese riparte dal suo capitano: riconfermato il centrocampista Fabio Calabrese

Mar, 21/07/2026 - 18:25

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Riconferma importante in casa Sancataldese. La società verdeamaranto ha deciso di ripartire dal suo capitano, dalla sua bandiera, da uno dei suoi simboli calcistici: Fabio Calabrese, cuore e guida della Sancataldese.

Il progetto verdeamaranto, pertanto, riparte da un sancataldese doc, da uno dei veri senatori dello spogliatoio verdeamaranto. Un capitano dentro e fuori dal campo, che rappresenta un esempio assoluto di dedizione e attaccamento ai nostri amati colori.

Ancora una volta, Fabio Calabrese appare destinato a mettere la sua leadership, la sua grinta e la sua immensa esperienza al servizio della Sancataldese nel prossimo campionato di Eccellenza.

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