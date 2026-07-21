Detenuto si laure con 110 e lode all’università di Catania in Scienze e tecnologie per la ristorazione e la distribuzione degli alimenti

Giuseppe, 31 anni, catanese, studente iscritto al Polo universitario penitenziario di UniCT, ha conseguito la laurea in Scienze e tecnologie per la ristorazione e la distribuzione degli alimenti mediterranei, ottenendo una votazione finale di 110 e lode. Il conseguimento del titolo da parte del candidato, attualmente detenuto nell’istituto carcerario di Augusta – dice l’ateneo – rappresenta una concreta testimonianza del valore dell’istruzione come strumento di riscatto, cambiamento e inclusione sociale, oltre a costituire il risultato di un percorso costruito negli anni grazie all’impegno del Polo universitario penitenziario dell’università di Catania .

Iscritto al Pup di Catania dall’anno accademico 2022/2023, Giuseppe ha discusso una tesi di laurea su “L’utilizzo di coagulanti vegetali per la produzione di formaggi”, sotto la guida della relatrice Cinzia Randazzo. Oggi ha potuto partecipare in presenza alla seduta di laurea grazie all’autorizzazione concessa dal magistrato di Sorveglianza e al prezioso supporto del personale della casa di reclusione di Augusta. Alla cerimonia, presieduta dal presidente del corso di studi Elisabetta Nicolosi, hanno voluto essere presenti anche il rettore Enrico Foti e il direttore del Di3A Mario D’Amico.