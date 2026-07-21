Ripresa della distribuzione idrica nei 9 Comuni della Provincia di Caltanissetta: ecco i calendari aggiornati

Con la ripresa dell’esercizio presso l’acquedotto Fanaco, sono stati definiti e aggiornati i relativi Calendari distribuzione idrica. Ecco, Comune per Comune, il calendario della distribuzione idrica definiti da Caltaqua:
Serradifalco
22/07/2026 Zona Bassa
23/07/2026 Zona Alta
24/07/2026 Zona Bassa
25/07/2026 Zona Alta
Sutera
21/07/2026 media
22/07/2026 bassa
23/07/2026 alta
24/07/2026 media
25/07/2026 bassa
Campofranco
21/07/2026 zona Alta 2
22/07/2026 zona Media
23/07/2026 zona bassa
24/07/2026 zona Alta 1
25/07/2026 zona Alta 2
Montedoro
22/07/2026 zona Alta
23/07/2026 zona bassa
24/07/2026 zona Alta
25/07/2026 zona bassa
Milena
22/07/2026 villaggio cavour
23/07/2026 villaggio cavour, carabinieri
24/07/2026 cimitero, piazza
25/07/2026 villaggio cavour, carabinieri
26/07/2026 cimitero, piazza
Acquaviva
22/07/2026 N. settore centro, E1,E2,E3,E4, E5
23/07/2026 N. settore centro, E1,E2,E3,E4, E5
24/07/2026 N. settore centro, E1,E2,E3,E4, E6
25/07/2026 N. settore centro, E1,E2,E3,E4, E7
Mussomeli
22/07/2026 Ospedale, Bosco e Germano
23/07/2026 S. Enrico, N. settore centro, Madrice, S. Giovanni
24/07/2026 Via Napoli, Ponte, S. Croce e medio
25/07/2026 Ospedale, Bosco e Germano
Delia
22/07/2026 zona bassa + Alta
23/07/2026 zona media + Alta
24/07/2026 zona bassa + Alta
25/07/2026 zona bassa + Alta
Sommatino
22/07/2026 alta, quattro aratate
23/07/2026 zona media
24/07/2026 zona bassa-primo maggio
25/07/2026 alta, quattro aratate