Salute

Ripresa della distribuzione idrica nei 9 Comuni della Provincia di Caltanissetta: ecco i calendari aggiornati

Redazione 1

Ripresa della distribuzione idrica nei 9 Comuni della Provincia di Caltanissetta: ecco i calendari aggiornati

Mar, 21/07/2026 - 21:46

Condividi su:

Con la ripresa dell’esercizio presso l’acquedotto Fanaco, sono stati definiti e aggiornati i relativi Calendari distribuzione idrica. Ecco, Comune per Comune, il calendario della distribuzione idrica definiti da Caltaqua:

Serradifalco

22/07/2026 Zona Bassa

23/07/2026 Zona Alta

24/07/2026 Zona Bassa

25/07/2026 Zona Alta

Sutera

21/07/2026 media

22/07/2026 bassa

23/07/2026 alta

24/07/2026 media

25/07/2026 bassa

Campofranco

21/07/2026 zona Alta 2

22/07/2026 zona Media

23/07/2026 zona bassa

24/07/2026 zona Alta 1

25/07/2026 zona Alta 2

Montedoro

22/07/2026 zona Alta

23/07/2026 zona bassa

24/07/2026 zona Alta

25/07/2026 zona bassa

Milena

22/07/2026 villaggio cavour

23/07/2026 villaggio cavour, carabinieri

24/07/2026 cimitero, piazza

25/07/2026 villaggio cavour, carabinieri

26/07/2026 cimitero, piazza

Acquaviva

22/07/2026 N. settore centro, E1,E2,E3,E4, E5

23/07/2026 N. settore centro, E1,E2,E3,E4, E5

24/07/2026 N. settore centro, E1,E2,E3,E4, E6

25/07/2026 N. settore centro, E1,E2,E3,E4, E7

Mussomeli

22/07/2026 Ospedale, Bosco e Germano

23/07/2026 S. Enrico, N. settore centro, Madrice, S. Giovanni

24/07/2026 Via Napoli, Ponte, S. Croce e medio

25/07/2026 Ospedale, Bosco e Germano

Delia

22/07/2026 zona bassa + Alta

23/07/2026 zona media + Alta

24/07/2026 zona bassa + Alta

25/07/2026 zona bassa + Alta

Sommatino

22/07/2026 alta, quattro aratate

23/07/2026 zona media

24/07/2026 zona bassa-primo maggio

25/07/2026 alta, quattro aratate

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta