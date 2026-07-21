Segnalata la scomparsa di un’anziana residente a Canicattì e domiciliata presso la figlia a Serradifalco

Il sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio, su comunicazione della Prefettura di Caltanissetta – Ufficio Territoriale del Governo, ha informato la cittadinanza che è stata segnalata la scomparsa volontaria della Sig.ra TODIROS Leonora, nata in Romania il 5 maggio 1949, residente a Canicattì (AG) e domiciliata presso la figlia convivente a Serradifalco, in contrada Salice (zona passaggio a livello direzione Canicattì) .

Per intensificare le ricerche è stata istituita presso la Prefettura un’apposita Unità di Crisi. Caratteristiche della persona scomparsa: Altezza: circa 1,60 m, Peso: circa 60 kg, Occhi: grigi, Capelli: grigi, Età: 77 anni, Indossava: maglia grigia senza scritte, pantaloni viola con scritta, ciabatte grigie. Segni particolari: bruciatura al braccio destro, presenza di pochi denti sull’arcata inferiore e nessun dente sull’arcata superiore.

La signora, verosimilmente affetta da demenza senile o da malattia di Alzheimer non certificata, non ha con sé documenti di riconoscimento né telefono cellulare. Chiunque abbia notizie utili o ritenga di averla vista è invitato a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112, fornendo ogni elemento utile alle ricerche. Si invita la cittadinanza a condividere questo avviso per favorire il più possibile il rintraccio della signora.Si allega la fotografia della persona scomparsa trasmessa dalla Prefettura di Caltanissetta.