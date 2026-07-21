Gela, anziano finisce in mare con l’auto

Un’auto, con a bordo un anziano, è finita in mare, a Gela (Caltanissetta), nello specchio d’acqua del porto rifugio. L’anziano è stato aiutato da un giovane a uscire dall’abitacolo mentre la vettura affondava. Sul posto, sono arrivati i soccorsi, i vigili del fuoco, i militari della capitaneria di porto e le forze dell’ordine. La vettura è finita in acqua mentre l’anziano cercava di fare manovra. L’automobile è stata riportata a riva dai vigili del fuoco che l’hanno recuperata. (ANSA).