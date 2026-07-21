Innovazione, approvata la graduatoria definitiva di “Open Innovation Sicilia”. Tamajo: «La Regione investe su ecosistema delle startup»

La Regione Siciliana compie un passo decisivo verso il rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione. Il dipartimento delle Attività produttive ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’avviso “Open Innovation Sicilia”, finanziato nell’ambito dell’Azione 1.1.3 del Pe Fesr Sicilia 2021-2027, con una dotazione finanziaria di oltre 9 milioni di euro, dedicato alla realizzazione e al potenziamento di spazi per la promozione dell’innovazione. Il provvedimento approva in via definitiva le 16 operazioni ritenute ammissibili a conclusione dell’iter istruttorio previsto dall’avviso.

«Questa è una misura nuova per la Regione Siciliana perché, per la prima volta, mettiamo in campo uno strumento pensato esclusivamente per far crescere e consolidare l’ecosistema delle startup siciliane», dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo. «Non sosteniamo soltanto singole imprese – aggiunge – ma costruiamo un’infrastruttura dell’innovazione capace di accompagnare la nascita, la crescita e il consolidamento di nuove realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico. Per anni si è parlato della necessità di trattenere talenti e creare opportunità. Oggi passiamo dalle parole ai fatti. Attraverso questi poli di innovazione vogliamo offrire alle startup servizi di incubazione, accelerazione, networking e accesso a competenze e investitori, creando le condizioni perché possano nascere e svilupparsi in Sicilia senza essere costrette a cercare altrove le opportunità di crescita».

L’avviso finanzia la realizzazione di hub dedicati all’innovazione distribuiti sul territorio regionale, con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra imprese, startup, università, centri di ricerca e investitori, rafforzando la competitività del sistema produttivo siciliano.

«Il nostro obiettivo aggiunge Tamajo – è rendere la Sicilia una terra nella quale innovare convenga. Vogliamo creare un ambiente favorevole a chi ha idee, competenze e voglia di fare impresa. Questa misura rappresenta un tassello fondamentale della strategia che il governo Schifani sta portando avanti per costruire un’economia più moderna, dinamica e competitiva, capace di attrarre investimenti e creare occupazione qualificata. Open Innovation Sicilia – conclude Tamajo – è l’inizio di un percorso. Vogliamo consolidare un ecosistema regionale dell’innovazione stabile e competitivo, nel quale startup, imprese e ricerca possano collaborare e crescere insieme. È così che immaginiamo il futuro economico della nostra Isola».

Il decreto di approvazione della graduatoria è consultabile sul portale istituzionale della Regione a questo link.