Marianopoli, “Partecipazione democratica”: richiesta la ricollocazione della bandiera della Palestina sul Palazzo Municipale

Il gruppo consiliare di opposizione “Partecipazione Democratica Marianopoli”, per il tramite del Consigliere Comunale Calogero Vaccaro, ha formalmente richiesto al Sindaco la ricollocazione della bandiera della Palestina sul prospetto del Palazzo Municipale, dopo che la stessa è stata completamente divelta dal forte vento dei giorni scorsi.

La richiesta, trasmessa con apposita nota protocollata, richiama la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 15 ottobre 2025, con la quale l’Assemblea civica, all’unanimità, ha approvato la mozione “Crisi in Medio Oriente e difesa del diritto internazionale e dei diritti umani”, proposta dal gruppo consiliare “Partecipazione Democratica Marianopoli”.

Tra gli impegni contenuti nella deliberazione figurava anche l’esposizione della bandiera della Palestina sul Palazzo Municipale, quale segno di solidarietà verso il popolo palestinese e di sostegno ai principi della pace, del diritto internazionale e della tutela dei diritti umani.

«La bandiera della Palestina – dichiara il Consigliere Comunale Calogero Vaccaro – non rappresenta una scelta occasionale o discrezionale dell’Amministrazione comunale, ma l’attuazione di una precisa volontà espressa all’unanimità dal Consiglio Comunale. Per questo motivo abbiamo chiesto che venga ricollocata nel più breve tempo possibile, dando piena continuità all’esecuzione della deliberazione consiliare.»

Il gruppo consiliare evidenzia come il deterioramento della bandiera sia stato causato esclusivamente dalle avverse condizioni meteorologiche e ribadisce che la sua ricollocazione costituisce un atto dovuto in attuazione di una deliberazione tuttora efficace.

«In un momento in cui il conflitto continua a provocare gravissime sofferenze alla popolazione civile – conclude Vaccaro – è importante che Marianopoli continui a manifestare, anche attraverso un gesto simbolico, il proprio sostegno ai valori della pace, del rispetto del diritto internazionale e della difesa dei diritti umani. La ricollocazione della bandiera significa dare continuità a un impegno assunto democraticamente dall’intero Consiglio Comunale.»