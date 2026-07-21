Caltanissetta. “Emergenza Venezuela”, raccolta umanitaria il 23 e 24 luglio con raccolta beni di prima necessità presso il Palazzo Municipale

CALTANISSETTA. Di fronte alla drammatica emergenza umanitaria scaturita dal tragico terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno — con un bilancio che ha ormai dolorosamente superato la quota delle 5.200 vittime — la città di Caltanissetta risponde con immediatezza all’appello della comunità venezuelana, promuovendo e sostenendo la campagna di raccolta di aiuti materiali in favore delle popolazioni colpite.

Nella mattinata odierna a Palazzo del Carmine si è tenuto un importante incontro istituzionale, durante il quale la VI Commissione Consiliare “Sanità” ha ricevuto la Stephani Castro Saade, Tesoriera e Coordinatrice dell’Associazione AVISI ODV (Coordinamento del Sud Italia). Nel corso della seduta, i componenti della Commissione hanno espresso profondo cordoglio per la tragedia e hanno garantito il massimo sostegno logistico e promozionale all’iniziativa umanitaria “Emergenza Venezuela”. I consiglieri hanno altresì dichiarato formale impegno a farsi attivi promotori con i propri concittadini di questa campagna di sensibilizzazione, sottolineando una forte e sentita vicinanza sia al popolo venezuelano sia alla numerosa comunità venezuelana residente a Caltanissetta, che conta circa 500 persone integrate nel tessuto sociale cittadino.

Il Comune di Caltanissetta già a dicembre 2025 aveva manifestato una vicinanza concreta alla popolazione latinoamericana accogliendo, nei locali al piano terra di Palazzo del Carmine, lo sportello informativo e di assistenza creato dall’associazione dei Venezuelani in Sicilia (AVISI ODV), che fungerà proprio da sede per la raccolta di beni.

Sede della raccolta: InfoPoint della Pro Loco, piano terra del Palazzo Municipale (Corso Umberto I, n. 138), dove è attivo lo sportello di ascolto e assistenza AVISI ODV.

Giovedì 23 Luglio 2026:

Mattina: dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Pomeriggio: dalle ore 16:00 alle ore 19:00

Venerdì 24 Luglio 2026:

Pomeriggio: dalle ore 16:00 alle ore 19:00

In linea con le indicazioni dei protocolli umanitari ufficiali nazionali ed internazionali, si invitano i cittadini a donare esclusivamente le seguenti tipologie di beni (in ottimo stato e con scadenza non inferiore a 12 mesi):

Alimenti per l’infanzia: Latte in polvere per lattanti (0–12 mesi) e cereali infantili senza glutine.

Farmaci da banco (OTC senza ricetta): Paracetamolo (compresse e sciroppo pediatrico), Ibuprofene (compresse e sciroppo pediatrico), Sali per la reidratazione orale in bustine, Loratadina e Omeprazolo.

Materiale sanitario e dispositivi di primo soccorso: Collarini cervicali rigidi, ferule di immobilizzazione, fasce lombosacrali, bende elastiche (10 cm e 15 cm), garze sterili, cotone idrofilo, cerotti, siringhe sterili, alcol etilico al 70% e gel igienizzante idroalcolico.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): Mascherine FFP2 e chirurgiche, guanti monouso in nitrile e lattice, camici, cuffie, copri scarpe e tute protettive monouso, visiere e occhiali protettivi.

(N.B. È previsto il divieto assoluto di inviare farmaci soggetti a prescrizione medica, antibiotici, farmaci iniettabili, psicofarmaci, vaccini, insulina o prodotti con scadenza inferiore ai 12 mesi).

«La VI Commissione Consiliare ha dimostrato in tutti i suoi componenti una spiccata sensibilità verso questa tragedia che ha colpito il Venezuela – ha dichiarato il Presidente della VI Commissione Vincenzo Piscopo. Assicuriamo il nostro totale e incondizionato sostegno a questa fondamentale iniziativa di solidarietà e rivolgo un sincero invito a tutti i cittadini di Caltanissetta affinché partecipino attivamente alla raccolta, dimostrando ancora una volta il grande cuore che contraddistingue la nostra comunità».

L’iniziativa attivata nel capoluogo nisseno si inserisce nel più ampio progetto macro-regionale «Ponte Sud – Solidarietà Venezuela 2026», promosso da AVISI ODV. La campagna di raccolta sta vedendo la contemporanea adesione e la mobilitazione di numerosi altri Comuni, Diocesi, Arcidiocesi, strutture Caritas ed enti del terzo settore articolati su una rete capillare di 18 punti di raccolta ufficiali coordinati in tutta la Sicilia e nel Sud Italia.

A San Cataldo, la raccolta umanitaria si terrà sabato 25 luglio dalle ore 09:00 alle 19:00 presso il Municipio, mentre nei prossimi giorni sarà definita la raccolta nel Comune di Bompensiere.

Il Comune di Caltanissetta rivolge un accorato appello a tutti i cittadini, alle associazioni e alle realtà produttive locali affinché partecipino attivamente alla raccolta, dimostrando ancora una volta la grande generosità della comunità nissena.