Caltanissetta, Risiko Club Ufficiale Eclettica: il 23 luglio la finale del XXIV torneo. Simone Pecoraro e Andrea Kiswarday vincono gli open estivi

Giovedì 23 luglio prossimo, presso Eclettica Street Factory, si disputerà la finale del XXIV° campionato periodico o torneo interno. Al tavolo quattro giocatori: Andrea Kiswarday e Michele Cammarata, direttamente in finale perché arrivati rispettivamente primo e secondo nelle fasi di qualificazione, e Luigi Tricoli e Gabriele Taschetti vincitori dei due tavoli di semifinale. Alla finale, se lo vorranno, potranno partecipare altri giocatori con tavoli di amichevoli, che sono sempre utili per rafforzare le proprie conoscenze sul gioco del Risiko! da torneo che si differenzia dal gioco tradizionale per la durata (il Risiko! da torneo dura un massimo di sue ore 9, dagli obiettivi (proprio da torneo leggermente diversi da quelli tradizionali) e da qualche altro piccolo particolare che si potrà apprendere ed imparare proprio con la pratica del gioco.

Intanto nel sabato e domenica passati si sono giocati due tornei Open presso Magic Lizard di via De Gasperi, sempre organizzati dal Club Ufficiale Eclettica. Tre tavoli il sabato con dodici giocatrici e giocatori presenti che hanno visto, alla fine delle due partite, dominare, con due vittorie su due Simone Pecoraro. Tre tavoli anche la domenica con la vittoria di Andrea Kiswarday, anch’egli vittorioso con due risultati su due. (Nella foto i due vincitori).

“Abbiamo voluto organizzare questi due tornei per coloro che, nonostante la forte calura, restano in città e vogliono passare un paio di ore in compagnia a giocare. – dichiarano dal direttivo – Siamo riusciti a costituire tre tavoli con dodici giocatori che nelle due giornate si sono alternati, in totale le giocatrici e i giocatori coinvolti nelle due giornate sono state 18. Sono state due giornate piacevoli anche con il caldo torrido di questi giorni. Giovedì si giocherà la finale del XXIV° torneo, ma abbiamo in cantiere altri eventi da organizzare come la seconda edizione dell’ ”Open sotto le Stelle” che stiamo cercando di portare in una location di eccezione. E poi le nostre giocatrici ed i nostri giocatori parteciperanno ad altri eventi organizzati da altri RCU siciliani o oltre lo stretto.