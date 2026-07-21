Sicilia, Anas: A19 “PA-CT”, traffico bloccato a Petralia Sottana in direzione Palermo a causa di un incendio

A causa dell’incendio in corso è stata disposta la momentanea chiusura della A19 “Palermo-Catania”, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra gli svincoli di Tremonzelli e Irosa, tra il km 73 e il km 83,400, fra i territori di Castellana Sicula e Petralia Sottana, in provincia di Palermo.Il traffico viene provvisoriamente deviato lungo la viabilità alternativa costituita dalla SS120, dalla SS290 e dalla SP138.Anas fornirà aggiornamenti in tempo reale sull’evoluzione della situazione e sulle modifiche alla viabilità.