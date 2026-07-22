Bambino di poco più di un anno morto dopo essere stato investito da pick up guidato da un familiare

Un bambino di poco più di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick up guidato da un familiare stretto. Una tragedia che ha veramente dell’incredibile e che, purtroppo, s’è consumata in pochi attimi a Valdidentro, in Alta Valtellina. L’incidente è avvenuto durante alcune attività legate alla raccolta del fieno. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo nella traiettoria del mezzo che lo ha travolto. La dinamica dell’accaduto, tuttavia, è ancora al vaglio degli investigatori.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasferito d’urgenza il bambino all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sull’episodio indagano i carabinieri per ricostruire con precisione le fasi della tragedia e chiarire eventuali responsabilità.