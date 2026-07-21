È siciliana la numero 1 tra le top 30 spiagge d’Italia del 2026, lo studio di Holidu

Anche nel 2026 la classifica Holidu delle spiagge più apprezzate d’Italia, basata sui dati di Google Maps, conferma il podio dello scorso anno. Al primo posto resta la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, con un punteggio di 4,9 su 5 e 3.134 recensioni. Al secondo posto si conferma Cala Mariolu, nel comune di Baunei, a quota 4,8 ma con le recensioni salite a 6.571. Chiude il podio la Spiaggia di Tuerredda a Teulada, ferma a 4,7 ma con oltre 17.500 recensioni, il numero più alto dell’intera classifica. Anche la top 5 resta invariata rispetto al 2025: al quarto posto si conferma la Spiaggia di Is Arutas a Cabras e al quinto la Spiaggia di Porto Giunco a Villasimius, entrambe sarde e a 4,7 punti. Tra le new entry, la più in vista è Cala Goloritzé a Baunei, che guadagna una posizione e rafforza la sua presenza nella top 10 al settimo posto, mentre la Spiaggia di Cala li Cossi, a Trinità d’Agultu e Vignola, è quella che scala più posizioni in classifica, guadagnandone tre e arrivando al decimo posto.

La Sardegna resta la regina della classifica davanti a Toscana e Liguria

La Sardegna si conferma la protagonista assoluta della classifica con 20 spiagge nella Top 30 (erano 22 nel 2025), tra cui Su Giudeu, Mari Pintau, Piscinas, Scivu, Cala Spinosa e San Giovanni di Sinis, oltre alle new entry Cala li Cossi e Torre Vignola Mare ad Aglientu.

A guadagnare terreno sono soprattutto Toscana e Liguria. La Toscana passa da una a tre spiagge in classifica: alla confermata Spiaggia di Cavoli all’Isola d’Elba, si affiancano le new entry Cala Mar Morto a Monte Argentario, e la Spiaggia di Fetovaia a Campo nell’Elba. La Liguria raddoppia le sue presenze, con la new entry Spiaggia di Varigotti che si aggiunge a Boccadasse, lo storico quartiere di Genova.

Restano stabili la Calabria, con due spiagge confermate (l’Arcomagno a San Nicola Arcella e la Rotonda a Tropea), e la Campania, presente con i Bagni Regina Giovanna a Sorrento.

L’unica a perdere terreno è la Puglia, che scende da due a una sola spiaggia in classifica: resta Porto Selvaggio a Nardò, mentre San Pietro in Bevagna a Manduria esce dalla Top 30. La Sicilia, pur presente con una sola spiaggia, resta comunque in cima all’intera classifica grazie alla Spiaggia dei Conigli.

La classifica completa delle top 30 spiagge con i dati intermedi e le rispettive località sono disponibili alla pagina: https://www.holidu.it/f/case-sulla-spiaggia-italia#migliori-spiagge

Metodologia:

La classifica è stata elaborata dal team di esperti di Holidu a partire dalla lista completa delle spiagge, marine, baie e cale in Italia, riportate nel database di Google Maps e catalogate come tali. La lista iniziale è stata filtrata per includere soltanto le spiagge con i punteggi più alti e con un numero minimo di recensioni superiore a 500. Successivamente, la graduatoria finale è stata elaborata considerando il punteggio medio degli utenti su Google Maps per ciascuna spiaggia. In caso di punteggio identico, è stato utilizzato come criterio di priorità il numero totale di recensioni, premiando quindi le spiagge con una valutazione più ampia da parte del pubblico.

A proposito di Holidu Holidu è una piattaforma per case vacanze in Europa che rende l’esperienza di host e ospiti serena e piacevole, dalla messa in affitto alla prenotazione. Grazie al suo software per la gestione di case vacanza e ai suoi team di esperti locali, Holidu supporta oltre 30.000 host e property manager in sette mercati, aiutandoli a ottenere più prenotazioni con meno lavoro. Per gli ospiti, le piattaforme di prenotazione di Holidu, tra cui Holidu, Gites.fr e Ferienwohnungen.de, aiutano ogni anno oltre 100 milioni di utenti a trovare facilmente la casa ideale per le proprie vacanze. Con il suo software di destination management Holidu Smart Destination, l’azienda consente inoltre a oltre 500 enti di promozione turistica di commercializzare e vendere con successo i propri prodotti turistici. Fondata nel 2014 dai fratelli Johannes e Michael Siebers, Holidu conta oltre 700 dipendenti e gestisce più di 25 uffici locali nelle mete di viaggio più attrattive d’Europa. La sede centrale di Holidu si trova a Monaco di Baviera, in Germania. Maggiori informazioni su www.holidu.it