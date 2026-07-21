Caltanissetta. Architetti, Rosa Galiano nominata nuova Coordinatrice del Coordinamento degli Ordini del Sud

A margine della giornata di lavori del CNO, presso l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma, si è svolta la riunione di lavoro e confronto del Coordinamento degli Ordini degli Architetti PPC del Sud Italia. I lavori sono stati aperti dai saluti e dall’introduzione dell’Arch. Franco De Lorenzo, Presidente dell’Ordine di Lecce e Coordinatore uscente, che ha sottolineato l’importanza di momenti di dialogo strutturato tra gli Ordini per consolidare una visione politica condivisa e per rafforzare il ruolo dell’architetto nelle trasformazioni in corso. La giornata è stata caratterizzata da un intenso dibattito tra i vari presidenti del Coordinamento, nella discussione sono emerse criticità, ma è stata ribadita con forza la volontà di proseguire insieme il lavoro intrapreso, a testimonianza di questo, si è registrata anche l’adesione di nuovi Ordini al Coordinamento. I Presidenti presenti hanno offerto contributi significativi, sia sui contenuti che sul metodo di lavoro. È stata un’occasione importante per rafforzare il dialogo interistituzionale e per condividere, in un clima di piena collaborazione, indirizzi politici e proposte operative a tutela della professione e della figura dell’architetto. Al termine dell’incontro, l’Arch. Rosa Galiano, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Caltanissetta, è stata nominata nuova Coordinatrice del Coordinamento degli Ordini del Sud, succedendo all’Arch. Franco De Lorenzo, al quale sono stati espressi unanimi attestati di stima per il lavoro svolto. È emersa la volontà di rafforzare un fronte unito tra gli Ordini del Sud. Non un’alleanza, ma una piattaforma di confronto e condivisione, per affrontare insieme le diverse difficoltà della professione e cercare soluzioni condivise. La nuova Coordinatrice, nel ringraziare per la fiducia ricevuta, si impegna a portare con responsabilità la voce del Sud anche ai tavoli nazionali. Dà il benvenuto agli Ordini di Foggia e Bari, che si aggiungono ai firmatari del Coordinamento, portando a 26 le realtà rappresentate. Il Sud c’è, parla con una sola voce e costruisce il futuro della professione.