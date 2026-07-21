Il 24 luglio presentazione del libro “Storia di Sommatino, dalla Preistoria al Novecento” di Filippo Falcone

SOMMATINO. Sarà presentato venerdì 24 luglio alle ore 19 presso il Municipio Vecchio di Sommatino il libro di Filippo Falcone “Storia di Sommatino, dalla Preistoria al Novecento”, edito dalle Edizioni Lussografica di Caltanissetta.

Il volume di oltre 350 pagine ed una sessantina di foto inedite, è aperto dalla Prefazione del Prof. Salvatore Nicosia, già Preside della Facoltà di Lettere dell’Università di Palermo, e vedrà i saluti di Rosalba Sanfilippo, presidente del Consiglio comunale di Sommatino e dall’arciprete Domenico Lipani.

Interverranno l’editore Salvatore Granata, la prof.ssa Fiorella Falci (che ne cura la collana per le Edizioni Lussografica), Calogero Chinnici, storico locale e Luigi Pulci per le letture di alcune pagine. Concluderà la serata lo stesso autore. (Foto Pippo Nicoletti)