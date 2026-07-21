Vannacci , gli scontri a Bologna dimostrano che la vera violenza è a sinistra: “Ora Conte strilli come una cornacchia e Boldrini chieda le dimissioni di Lepore”

“Gli scontri a Bologna hanno dimostrato, ancora una volta, che la vera violenza è a sinistra”. Lo afferma sui social il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci , pubblicando il confronto fra un’immagine del video diventato virale in queste ore che lo ritrae come un condottiero romano, che definisce “satira irreale e fatta dall’AI” e una foto degli scontri di ieri a alla manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, “violenza vera e fatta dalla sinistra”. “Ora – aggiunge l’europarlamentare – aspetto che Conte strilli come una cornacchia anche per i fatti di Bologna, che Boldrini chieda le dimissioni del sindaco Lepore e che Schlein espella dal PD il suo assessore Lorenzo Pacini che, senza alcuna satira o ironia, ha minacciato di prendere i fucili contro la destra. Si passa da Christian Raimo, professore, che dice ‘I neonazisti vanno picchiati, io insegno a scuola e penso sia giusto picchiarli’, a Pacini che evoca la rivolta eversiva armata”.