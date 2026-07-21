Incendi: Lorefice (M5s), A19 chiusa, 46 gradi, agricoltura in ginocchio. Schifani ha fallito

“L’A19 chiusa per gli incendi decine di roghi, aziende agricole in ginocchio e Coldiretti e Cgil che chiedono con forza più prevenzione. Tutto con temperature oltre i 46 gradi. Non siamo davanti a un’emergenza, ma al fallimento di una Regione incapace di prepararsi a eventi annunciati e ripetuti ogni estate. Il cambiamento climatico impone una gestione diversa del territorio, con manutenzione costante, forestazione, personale stabile e investimenti strutturali. Invece ogni anno si ripete lo stesso copione: cittadini isolati, attività produttive devastate e infrastrutture paralizzate. Il governo Schifani ammetta la propria inadeguatezza che certo non scompare con la richiesta tardiva di un Canadair”.

Così in una nota il Senatore siciliano Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Bicamerale Ecomafie.