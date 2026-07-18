Caltanissetta. Il 20 luglio prende il via “IncontrArti”, il Centro Estivo comunale promosso dall’Associazione Watanka

CALTANISSETTA. Prenderà il via il 20 luglio “IncontrArti”, il Centro Estivo Comunale promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Watanka, realizzato con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, del Comune di Caltanissetta, l’ Assessorato alle Politiche sociali, giovanili e del Terzo Settore e in collaborazione con la Parrocchia Sant’Agata al Collegio.

“IncontrArti” nasce dall’idea che l’arte possa diventare un linguaggio universale capace di abbattere le barriere, favorire l’incontro e valorizzare ogni bambino nella propria unicità. Il progetto è rivolto a minori italiani e stranieri, a bambini con disabilità e a tutti coloro che desiderano vivere un’estate all’insegna della creatività, dell’amicizia e della partecipazione.

Le attività si svolgeranno presso gli spazi della Parrocchia Sant’Agata al Collegio, luogo che da anni rappresenta un punto di riferimento educativo per numerose famiglie del centro storico cittadino.

Il programma si articolerà in un percorso ricco di laboratori artistici, attività manuali, esperienze creative ed escursioni sul territorio. Ogni settimana sarà dedicata a un tema diverso: dai grandi maestri dell’arte alla lavorazione dell’argilla, dal riciclo creativo al mosaico, fino alla preparazione di una performance conclusiva che vedrà protagonisti tutti i bambini.

Particolare attenzione sarà riservata all’inclusione. Da sempre impegnata nel contrasto alla povertà educativa, l’Associazione Watanka ha ampliato negli anni il proprio intervento, accogliendo in modo strutturato anche bambini con disabilità grazie alla presenza di figure educative specializzate. L’obiettivo è offrire a ogni minore un ambiente accogliente, in cui ciascuno possa esprimere le proprie capacità e sentirsi parte di una comunità.

«Con IncontrArti – spiegano i promotori – vogliamo costruire ponti di colori e amicizia. Crediamo che l’arte abbia la straordinaria capacità di mettere in relazione persone diverse, superando le differenze linguistiche, culturali e personali. Il nostro desiderio è che ogni bambino possa sentirsi accolto, valorizzato e protagonista di un’esperienza che lasci un segno positivo nella propria crescita.»

Il centro estivo si svolgerà dal 20 luglio per sei settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 19.00, presso la Parrocchia Sant’Agata al Collegio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Associazione Watanka al 329 0392973.