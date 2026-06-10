Poste Italiane celebra gli 80 anni della Repubblica e il voto alle donne con un cofanetto filatelico

Poste Italiane celebra gli ottanta anni della Repubblica Italiana e il Voto alle Donne con un cofanetto di grande pregio filatelico. Prezioso e a tiratura limitata, il prodotto contiene due folder dedicati rispettivamente alle due emissioni di francobolli del 2 giugno scorso.

All’interno anche una ristampa ufficiale del testo vigente della costituzione italiana, realizzata su concessione del Senato della Repubblica, una medaglia celebrativa in argento e alcune riproduzioni di documenti storici originali, tra cui i verbali, provvisorio e definitivo, dello scrutinio del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, provenienti dall’archivio storico della Camera dei Deputati.

Ad arricchire ulteriormente il cofanetto una selezione di fotografie d’epoca e contemporanee messe a disposizione sempre dal Senato della Repubblica.

Il prodotto filatelico è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Caltanissetta Leone in via Leone XIII e Gela in via Ippocrate, negli Spazio Filatelia del territorio e sul sito filatelia.poste.it.