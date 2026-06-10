Al Comune ospitati due degli autori del libro Sutera Medievale che sarà presentato il prossimo 30 giugno

SUTERA. In previsione della presentazione del libro Sutera Medievale I che si terrà a Sutera il prossimo 30 giugno, l’Amministrazione ha avuto il piacere di ospitare stamattina Ferdinando Maurici e Alberto Scuderi che, insieme a Daniela Vullo (Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta), ne sono gli autori. Cento copie del libro sono stati donati al Comune di Sutera.

Un sentito ringraziamento agli autori e ai membri del gruppo Archeologico Giuseppe Carruba, Calogero Carruba e Mattia Turone.