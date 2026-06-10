Sicilia. Strade rurali, bando da 65 milioni di euro: pubblicate le graduatorie provvisorie. Sammartino: «Risorse certe per migliorare la viabilità»

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie del bando, gestito dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, per i contributi destinati a sostenere gli investimenti nella viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole. La dotazione complessiva ammonta a 65 milioni di euro.

«Vogliamo garantire risorse certe – commenta l’assessore Luca Sammartino – per potenziare le infrastrutture stradali a servizio delle imprese agricole e, allo stesso tempo, delle comunità. Gli interventi finanziati renderanno più attrattive le aree rurali, contribuendo al contrasto dello spopolamento. Questo tipo di investimenti rappresenta uno dei pilastri dell’agire politico e amministrativo del governo regionale».

Il finanziamento consentirà ai beneficiari di realizzare opere di nuova viabilità in ambito rurale o di ampliare, ristrutturare e mettere in sicurezza quelle esistenti. I contributi potranno essere anche destinati a opere accessorie come piazzole di sosta o passaggi per la fauna selvatica. Il bando riguarda l’intervento “SRD07 – Azione 1” del Complemento per lo sviluppo rurale della Sicilia al Piano strategico Pac 2023-2027.

Il decreto di approvazione delle graduatorie con gli elenchi delle domande ritenute ammissibili e non ammissibili è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana a questo link.