Gela, addio a “La Conchiglia”: l’iconico ristorante sarà abbattuto

Quello che fu uno dei primi locali sul mare, in Sicilia, verrà demolito: per “La Conchiglia”, sul lungomare di Gela (Caltanissetta), la Regione va avanti verso l’abbattimento. E’ stato approvato, attraverso il genio civile di Caltanissetta, il documento di indirizzo alla progettazione, passo tecnico necessario per andare avanti nell’iter.

Secondo gli uffici regionali, non ci sono più le condizioni di sicurezza. “La Conchiglia” aprì nel 1958 e per decenni fu uno dei punti di riferimento, soprattutto a livello mondano. Iniziò progressivamente a chiudere i battenti negli anni ’80. Oggi, è un rudere che ha già subito vari cedimenti interni ed esterni. Lo stanziamento per la demolizione ammonta a poco più di un milione di euro. L’amministrazione comunale gelese, già mesi fa, ha dato il proprio assenso, basandosi su relazioni tecniche che escludono la possibilità di un recupero strutturale. Attualmente, la zona nella quale è presente il rudere è sottoposta a una generale riqualificazione, con fondi ministeriali.