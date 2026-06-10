Caltanissetta. Il 24 giugno presentazione del libro “E’ tutta colpa del Sindaco” di Roberto Gambino

CALTANISSETTA. C’è un titolo che colpisce immediatamente e che, da solo, suscita curiosità: “È tutta colpa del Sindaco”. Una frase che molti avranno sentito pronunciare almeno una volta nella vita amministrativa di una città, ma che oggi diventa il titolo del primo libro, edito SimplyBook e già in libreria, di Roberto Gambino, già sindaco di Caltanissetta dal 2019 al 2024.

Mercoledì 24 giugno, al Centro Culturale Michele Abbate di Caltanissetta, sarà presentato un volume che non si limita a raccontare la politica, ma prova a svelare ciò che accade dietro le quinte di uno degli incarichi più complessi e impegnativi che esistano: guidare una comunità.

Sarà l’occasione per ascoltare dalla viva voce dell’autore episodi, retroscena, emozioni e riflessioni maturate durante cinque anni che hanno segnato profondamente la storia recente della città. Anni attraversati da sfide straordinarie, a partire dall’emergenza Covid, che ha cambiato il modo di amministrare e il rapporto tra istituzioni e cittadini.

Quello che emerge dalle anticipazioni del libro è il ritratto di un uomo prima ancora che di un amministratore. Un racconto sincero, nato da un’intervista mai pubblicata, che affronta senza retorica decisioni difficili, critiche, momenti di solitudine e responsabilità spesso invisibili agli occhi dell’opinione pubblica.

Roberto Gambino è una figura che ha lasciato un segno nella vita politica cittadina e che continua a godere dell’affetto e della stima di tanti nisseni. Chi lo ha sostenuto troverà conferme e nuovi spunti di riflessione; chi ne ha criticato l’operato avrà l’opportunità di conoscere il punto di vista di chi ha vissuto in prima persona le scelte e le difficoltà del governo della città.

La presentazione sarà inoltre un momento di dialogo aperto con i cittadini. La giornalista Ivana Baiunco modererà la conversazione pensata per coinvolgere direttamente il pubblico.

Il libro promette di raccontare ciò che spesso resta fuori dai comunicati ufficiali: il peso delle decisioni, le aspettative dei cittadini, le critiche, i successi e le inevitabili ferite che ogni esperienza amministrativa lascia dietro di sé. Un viaggio umano e politico che interessa non soltanto chi segue la politica locale, ma chiunque voglia capire cosa significhi davvero assumersi la responsabilità di guidare una città.

Perché dietro quel titolo provocatorio si nasconde una domanda che riguarda tutti: quando le cose vanno bene o male, quanto pesa davvero il ruolo di un sindaco?

La risposta, probabilmente, sarà data da Roberto Gambino stesso, il 24 giugno dalle 17.30, ingresso gratuito con possibilità di acquisto del libro e firmacopie.