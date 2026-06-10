A Gela si ferma il servizio per i piani terapeutici dei pazienti affetti da Alzheimer

A Gela (Caltanissetta) si ferma il servizio che permetteva ai pazienti affetti da Alzheimer e da altre forme di demenza, principalmente senile, di avere il proprio piano terapeutico e l’esenzione per i farmaci. Sono almeno trecento i pazienti, gelesi e del comprensorio, che rischiano di non poter più avere il servizio in città.

“Dovranno necessariamente raggiungere Caltanissetta – spiegano alcuni familiari – ma questo non è possibile per anziani che fanno fatica ad avere piena cognizione. Che fine faranno i loro piani terapeutici?”. La questione è stata sollevata anche dal gruppo politico “PeR”. “Da quanto emerge, il problema sarebbe legato all’assenza di una figura medica da affiancare allo specialista. Ma la soluzione non può essere togliere un servizio essenziale ai cittadini. La soluzione è individuare immediatamente il personale necessario e garantire continuità assistenziale”, dice il segretario regionale Miguel Donegani. L’amministrazione comunale è stata informata e cercherà di avviare le iniziative istituzionali necessarie. I vertici di Asp, anche rispetto alle altre carenze che si registrano nel sistema sanitario gelese, hanno comunicato che “la carenza di medici è un fenomeno drammatico di rilevanza nazionale e non locale. Nonostante le oggettive difficoltà del mercato del lavoro medico, la direzione ha indetto ripetutamente procedure concorsuali per coprire i posti di dirigenti medici; purtroppo, in molti casi, il numero dei candidati partecipanti è risultato inferiore ai posti messi a concorso”.