Diocesi Caltanissetta, sette nuovi Parroci, costituzione di tre Unità Pastorali e Ordinazione diaconale: le comunicazioni del Vescovo Russotto

Questa mattina, a conclusione dell’ultimo ritiro spirituale del Clero diocesano presso l’Abbazia di Santo Spirito in Caltanissetta, dopo aver dettato la meditazione, il Vescovo S.E. Mons. Mario Russotto ha fornito alcune importanti comunicazioni.

La prima riguarda le nomine di sette Parroci e del nuovo Direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile. La seconda concerne la costituzione di tre Unità pastorali a Caltanissetta. Le comunità parrocchiali di tre zone della Città episcopale, rispettivamente A, B, C, saranno unite mantenendo la propria identità giuridica ma cercando linee pastorali comuni nella prassi ordinaria, sotto la guida di un Parroco moderatore. Si tratta di una modalità pastorale che è stata tracciata negli Orientamenti che la Diocesi si è data negli ultimi anni, soprattutto in quelli in corso, e che si riscontra anche in particolar modo nella Lettera pastorale del Vescovo per l’anno 2024-2025 Tutti siano uno… perché il mondo creda, e sulla quale il Clero e il Vescovo hanno discusso nel corso di aggiornamento dell’anno passato. Con la costituzione di tali Unità pastorali, le comunità interessate dovranno lavorare insieme, ad esempio nella pastorale della catechesi, nell’animazione dei gruppi dei giovani, delle famiglie, dei vari altri gruppi e aggregazioni laicali, degli ammalati, e di ogni altra attività che coinvolga la parrocchia. Da diversi anni in Diocesi sono esistenti le Unità pastorali: a Sommatino, Calascibetta e Serradifalco; quella odierna non è quindi una novità ma l’attuazione di un progetto che par varie motivazioni oramai strutturali richiede la necessità di essere realizzato, anche nel futuro, in altri Comuni. «Le singole unità» ha spiegato il Vescovo, «fanno l’unione. Ciò vuol dire che occorre essere animati da uno spirito che trovi la sintesi nella comunione, nell’unico corpo che è la Chiesa». Il dettaglio delle nomine e della costituzione delle Unità pastorali segue in allegato. Infine, il Vescovo ha annunciato l’Ordinazione diaconale del Seminarista Walter Carapezza per il prossimo 29 giugno.