San Cataldo, David Alù nuovo assessore del Comune

Il Sindaco Gioacchino Comparato nomina il nuovo componente della Giunta con deleghe a Politiche Sociali e della Famiglia, Politiche giovanili e Sport, Tradizione popolare, Innovazione e DigitalizzazioneInnovazione e Tradizioni

Il Sindaco Gioacchino Comparato ha nominato David Gaetan Alù, classe 1981, nuovo assessore della Giunta comunale. La nomina, formalizzata con determina n. 40 del 10 giugno 2026, con decorrenza immediata.

La cerimonia di nomina si è svolta presso la sede del Comune, alla presenza degli assessori in carica Marianna Guttilla, Michele Giarratana, Carmelo Zimarmani e Marcello Frattallone.

Il neoassessore ha prestato giuramento secondo la formula prevista dalla normativa, davanti al Segretario generale del Comune, dott.ssa Laura lo Iacono, entrando così nell’esercizio delle proprie funzioni.

David Alù ha precedentemente ricoperto il ruolo di consigliere comunale, maturando esperienza nel funzionamento della macchina amministrativa locale.

Al nuovo assessore sono state attribuite le seguenti deleghe:

Politiche sociali e della Famiglia;

Politiche giovanili e sport;

Tradizione popolare, Innovazione e Digitalizzazione.

“La nomina mira a consolidare l’attività amministrativa, imprimendo una nuova spinta ai progetti in corso nelle diverse aree di competenza assegnate, garantendo continuità e professionalità nel servizio alla comunità”.

Il Sindaco Gioacchino Comparato ha così commentato la nomina: «Ringrazio David Gaetan Alù per aver accettato l’incarico. La sua nomina vuole andare in continuità rispetto al lavoro svolto, inserendo ancora più grinta e forza nella volontà di concludere tutto l’impegno intrapreso in questi anni. Essendo già stato consigliere comunale, David conosce bene la macchina amministrativa; sono certo che saprà portare avanti tutte le istanze e le necessità che il settore delle politiche sociali intercetta, assicurando che ricevano un’adeguata soddisfazione nell’attività amministrativa quotidiana».

A queste parole, ha fatto seguito il ringraziamento del neo-assessore David Alù, il quale ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta: «Accolgo questo incarico con senso di responsabilità, impegno e spirito di servizio verso la nostra comunità. Ringrazio il Sindaco Gioacchino Comparato per la fiducia concessami, ma rivolgo un pensiero soprattutto ai cittadini, che rappresentano il vero motivo del nostro lavoro all’interno del Comune e della nostra città. Metterò a disposizione la mia esperienza e lo spirito di sacrificio per affrontare le sfide che ci attendono, cercando di risolverle nel miglior modo possibile. Il mio operato sarà guidato dai principi fondamentali del dialogo e della collaborazione con tutti».

Con l’ingresso di David Alù, la Giunta comunale aggiorna il proprio assetto operativo per proseguire l’azione amministrativa orientata al servizio pubblico e allo sviluppo del territorio.