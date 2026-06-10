Meloni: “Congiuntura difficile ma l’Italia dà il meglio in momenti così”

“Oggi viviamo una delle congiunture più difficili degli ultimi decenni, ma lo facciamo con la consapevolezza di quello che la nostra storia ci ha insegnato: l’Italia è capace di dare il meglio di sé stessa nei momenti più difficili”. Così la premier Giorgia Meloni in un messaggio al presidente di Altagamma Matteo Lunelli, per la Giornata Altagamma 2026. “Credete in ciò che siamo – l’esortazione della presidente del Consiglio -. Osate, non temete, rilanciate. Abbiate coraggio e trasformate ogni occasione in opportunità, come nessun altro sa fare. Noi non mancheremo di essere dalla vostra parte. Dalla parte di chi produce, crea occupazione, genera ricchezza e prosperità. E che, ogni giorno, contribuisce con il proprio impegno e il proprio ingegno alla grandezza e alla prosperità di questa Nazione”