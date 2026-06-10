Caltanissetta. Il 13 giugno “Ri-Abitare l’ex Piazzetta Pescheria”, giornata di rigenerazione urbana, arte e comunità nel cuore del centro storico

CALTANISSETTA. Il prossimo 13 giugno, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, la Piazzetta di Vicolo Pescheria sarà al centro di una giornata dedicata alla rigenerazione urbana, alla cultura e alla partecipazione attiva della cittadinanza, nell’ambito del progetto “Ri-Abitare l’ex Piazzetta Pescheria”. L’iniziativa, promossa dall’Ass. Culturale Creative Spaces, presieduta dall’Arch. Eros Di Prima e dal Rotaract Club Caltanissetta, presieduta da Chiara Curcuruto, nasce con l’obiettivo di restituire vita e centralità a uno spazio storico del centro urbano, oggi poco frequentato ma ricco di memoria e potenziale identitario.

Il progetto si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione degli spazi pubblici attraverso pratiche artistiche, sociali e inclusive. La piazzetta del Vicolo Pescheria rappresenta infatti un luogo simbolico della città: antica area mercatale legata alla vita quotidiana della Caltanissetta storica e spazio attraversato dalle tradizioni della Settimana Santa, tra cui la storica processione del “Cristo Nero”. Un contesto che unisce memoria, identità e trasformazione urbana, e che l’iniziativa intende riattivare attraverso la cultura e la partecipazione.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Caltanissetta e la collaborazione di numerose realtà associative del territorio, tra cui Polo Artistico Artigianale Aloysia, Legambiente Caltanissetta, Plastic Free Odv Onlus, Invicta Basket ed anche realtà del mondo digitale come Tuzzle Podcast e il content creator Dott. Juri Di Prima.

Si ringrazia la ditta GIAMWOOD come sponsor tecnico e la collaborazione dimostrata. Un’intera giornata di attività tra arte, sport, ambiente e benessere Il programma prevede una serie di attività distribuite nell’arco dell’intera giornata. Tra i principali momenti:

Tra i principali momenti:

10:00 Saluti istituzionali: Assessore agli Eventi, Sport e Spettacolo Salvatore Petrantoni Arch. Eros Di Prima, Presidente Creative Spaces – Chiara Curcuruto, Presidente Rotaract Club 10:30 – Estemporanea ed esposizione d’arte – partecipazione libera

11:00 – Legambiente: attività di educazione ambientale e di piantumazione con i bambini della “Casa del Sorriso”

11:30 – Invicta basket: facciamo sport insieme

12:30 – Lady Chef Giada Montante (Trattoria Altarello-Serradifalco): show cooking con degustazione

16:00 – Estemporanea ed esposizione d’arte – partecipazione libera 16:30 – Plastic Free: le 3 R della sostenibilità

17:00 – Aloysia_Polo Artistico Artigianale: realizzazione en plein air opere artistiche per arredo urbano

18:00 – Rotaract Club Caltanissetta: “Roots of Unity” piantumazione alberi 18:30 – Leonardo Pastorello: intervento musicale

19:00 – Maestra Valentina Vella: Yin Yoga_Mantra e tibetan bowl

Durante la giornata con noi Tuzzle Podcast ed il content creator Dott. Juri Di Prima

Estemporanea d’arte tutti sono i benvenuti, basterà portare con sé il supporto ed i colori che si vogliono utilizzare, l’orario di inizio non è vincolante!

Esposizione: vi basterà portare 2-3 pezzi da esporre al resto ci pensiamo noi! Yoga: vi chiediamo di portare con voi un tappetino o telo”

“Ri-Abitare l’ex Piazzetta Pescheria” nasce come primo intervento di un percorso più ampio di rigenerazione urbana dal basso, fondato sulla collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadinanza attiva, con l’obiettivo di trasformare spazi marginali in luoghi vivi, condivisi e nuovamente significativi per la comunità.

Gli organizzatori sottolineano come l’iniziativa non sia un evento isolato, ma un “seme” per un processo continuativo di riattivazione urbana e culturale del centro storico. Queste le associazioni coinvolte:

Associazione Culturale Creative Spaces

Rotaract Club Caltanissetta

Polo Artistico Artigianale Aloysia

Legambiente Caltanissetta

Plastic Free Odv Onlus

Invicta Basket

Tuzzle Podcast

GIAMWOOD. Per informazioni si possono contattare i numeri :

3388574784

3478149415