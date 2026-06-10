Caltanissetta. Al Caltafiabetta grandi risultati per gli alunni delle classi quarte del comprensivo Don Milani Plesso Rodari

CALTNISSETTA. Gli alunni delle classi Quarte E/F dell’istituto comprensivo Don Milani Plesso Rodari di Caltanissetta si sono classificati al primo e al secondo posto nel concorso di scrittura creativa “Caltafiabetta scalinate da favola”. Il progetto promosso da Lega Ambiente mira a valorizzare angoli dimenticati della città e mette al centro i giovani e la loro capacità di sognare e reinventare la realtà attraverso la creazione di fiabe e favole.

L’evento finale ha avuto luogo nel quartiere Provvidenza da poco rigenerato.I ragazzidelle classi quarte E/F si sono distinti per intelligenza creativa, competenze di scrittura e soprattutto per la sensibilità verso il tema dell’inclusione sociale. Grande la soddisfazione del Dirigente Scolastico Prof.Antonio Diblio e dei docenti delle classi:Ins.Zappala’Liliana referente del concorso ,Ins. Tiziana Pecoraro,che ha curato il montaggio dei video , dell’ Ins.Sonia Cannella e dell’ Ins.Tiziana Curatolo.Le storie risultate vincitrici sono state -Il tappeto dell’ amicizia al 1° posto

(Classe Quarta F)

-Cancammello l’eroe del villaggio 2° posto(Classe Quarta E)

La commissione giudicatrice ha anche apprezzato la capacità interpretativa degli alunni che si sono esibiti con espressività e chiarezza linguistica.