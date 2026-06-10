Spiagge “pulite”: 20 monopattini ritrovati sepolti nella spiaggia di Palermo

Venti monopattini sepolti nella sabbia di Palermo e oltre due tonnellate di rifiuti. È il triste bottino rinvenuto dei volontari dell’operazione “Spiagge pulite” promossa da Despar Sicilia e Plastic free per la pulizia delle coste siciliane. I volontari impegnati domenica scorsa alla foce del fiume Oreto, e nel tratto costiero adiacente, si sono trovati circondati da plastica, copertoni, lenze da pesca, polistirolo e materiali trascinati dal mare. Tra questi anche venti monopattini elettrici della mobilità pubblica, molti dei quali accatastati e in parte ricoperti dalla sabbia.

I mezzi sono stati successivamente conferiti alla Risorse ambiente Palermo (Rap), l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti e dei servizi ambientali nel capoluogo siciliano. Alla pulizia hanno partecipato circa 60 volontari. In meno di due ore di attività sono state raccolte circa una tonnellata e mezzo di rifiuti tra plastica, vetro e materiale indifferenziato, gran parte dei quali trasportati dal mare e accumulati alla foce del fiume. “Vogliamo capire – hanno detto i referenti di Plastic Free – come sia possibile che un intero litorale sia così gravemente compromesso”.

L’associazione ha annunciato l’intenzione di chiedere maggiori controlli sul territorio. “Ci aspettavamo – ha detto la responsabile marketing Despar Sicilia, Concetta Lo Magno – plastica e rifiuti abbandonati, ma ritrovare decine di monopattini nascosti tra la vegetazione e la sabbia è stato qualcosa che ha colpito tutti. È la dimostrazione di quanto sia importante continuare a presidiare il territorio e sensibilizzare i cittadini”. L’operazione Spiagge pulite si concluderà domenica 14 giugno a Noto, con l’ultimo appuntamento in programma al lido di Noto sempre in sinergia con Plastic free