Politiche giovanili, dalla Regione oltre 2,8 milioni per iniziative territoriali e innovazione sociale: pubblicato l’avviso

Oltre 2,8 milioni di euro per finanziare progetti dedicati ai giovani tra i 14 e i 35 anni, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva, l’inclusione sociale, l’occupabilità e lo sviluppo sostenibile sul territorio. L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato l’avviso “Iniziative territoriali e reti di collaborazione”, finanziato con risorse complessive pari a 2.819.269 euro, a valere sul Fondo nazionale per le politiche giovanili (annualità 2025-2026).

«Con questo avviso – dice l’assessore Nuccia Albano – intendiamo dare un segnale concreto di fiducia ai giovani siciliani, valorizzando le loro competenze, le loro idee e la loro capacità di essere protagonisti dello sviluppo dei territori. Investire nei giovani significa costruire comunità più inclusive, dinamiche e resilienti. Le reti di collaborazione che nasceranno da questo intervento rappresentano un modello innovativo di governance partecipata, in cui istituzioni e società civile lavorano insieme per rispondere in modo efficace ai bisogni delle nuove generazioni. Un ruolo centrale avranno le Consulte giovanili, il loro coinvolgimento rappresenta un valore aggiunto determinante per i progetti».

L’avviso è rivolto alle associazioni giovanili senza scopo di lucro, anche in partenariato con enti locali, istituzioni scolastiche e soggetti del Terzo settore e mira alla creazione e al consolidamento di reti territoriali capaci di coinvolgere direttamente i giovani nella progettazione e realizzazione delle politiche a loro dedicate, rendendoli così i veri protagonisti dei processi decisionali e dello sviluppo delle comunità. I progetti, rivolti a studenti o lavoratori residenti in Sicilia di età compresa tra i 14 e i 35 anni, potranno riguardare ambiti strategici quali l’imprenditorialità giovanile, la sostenibilità ambientale, la partecipazione civica, il volontariato, la cultura, lo sport e l’innovazione sociale.

Nel dettaglio, saranno sostenute iniziative che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani, attraverso laboratori di democrazia, forum e strumenti digitali per incidere nelle decisioni pubbliche; l’accesso al lavoro e all’imprenditorialità, con percorsi di orientamento, sviluppo di competenze e supporto alla creazione di startup; il volontariato e l’inclusione sociale, con attività di coesione, supporto ai giovani più fragili e iniziative intergenerazionali; la tutela dell’ambiente e la sostenibilità, con progetti di educazione ambientale, valorizzazione del territorio e rigenerazione urbana; la crescita culturale, sportiva e il benessere, promuovendo stili di vita sani e prevenendo il disagio giovanile; l’innovazione sociale, attraverso la sperimentazione di nuovi servizi, piattaforme e spazi dedicati ai giovani, capaci di generare reti territoriali stabili. L’avviso incentiva, in modo particolare, la creazione di partenariati solidi e strutturati, valorizzando il ruolo delle Consulte giovanili e promuovendo modelli di governance condivisa.

Le associazioni interessate potranno inviare tutta la documentazione all’indirizzo Pec dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it, entro il prossimo 8 luglio, secondo le modalità previste dal bando che è consultabile a questo link.