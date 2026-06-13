India, il paese più popoloso al mondo avvia il censimento. Rimandato per sei anni, avrà peso cruciale per il futuro

L’India, il paese ritenuto il più popoloso al mondo, ha avviato il suo nuovo censimento, il più grande esercizio amministrativo al mondo, dopo sei anni di rinvio causa dalla pandemia di Covid. In sei mesi, circa 3,1 milioni di dipendenti pubblici, in gran parte insegnanti, visiteranno circa 350 milioni di nuclei familiari, dalle valli himalayane del Kashmir alle isole Nicobare. Per la prima volta il censimento sarà interamente digitale: i rilevatori useranno un’app ufficiale sui propri smartphone, mentre i cittadini potranno in parte compilare i dati online.

Il questionario è stato aggiornato con domande su possesso di smartphone, accesso a internet, alimentazione e, per la prima volta in 95 anni, identità di casta. I risultati, attesi nel 2027, avranno un peso cruciale per welfare, infrastrutture, distribuzione dei sussidi alimentari e ridefinizione dei collegi parlamentari. Per oltre un decennio, molte decisioni pubbliche sono state prese sulla base di tempi ormai superati, mentre l’India è cambiata rapidamente per migrazioni, urbanizzazione, fertilità e invecchiamento della popolazione.

Il censimento presenta però molte critiche. Nei quartieri poveri di Delhi, i rilevatori lavorano con temperatura intorno ai 42 gradi e raccolgono dati su abitazioni prive di servizi di base. Nei ricchi quartieri, invece, alcuni residenti rifiutano di aprire la porta o fornire risposte incomplete, temendo possibili conseguenze fiscali. Pesano anche i rischi di truffe e cybersicurezza legati alla raccolta digitale dei dati. Ma il nodo più politico riguarda casta, religione e migrazioni: i nuovi dati potrebbero influire sulle politiche di citazione per i gruppi svantaggiati, polemiche alimentari sull’immigrazione irregolare e ridefinire gli equilibri tra stati del nord e del sud nella rappresentanza parlamentare.